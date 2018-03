Artista tinha 95 anos.

10:35

A atriz brasileira Tônia Carrero morreu este sábado à noite aos 95 anos durante um procedimento cirúrgico.

A artista tinha sido internada na sexta-feira na Clínica São Vicente, na Gávea, no Brasil, para realizar a cirurgia devido à existência de uma úlcera no sacro, no entanto, não resistiu à intervenção.

Segundo declarações da neta, Luísa Thiré, à Globo News, o velório de Tônia realiza-se este domingo. A cremação está marcada para esta segunda-feira.