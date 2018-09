Atual governador democrata vence atriz Cynthia Nixon nas primárias em Nova Iorque

Por Lusa | 05:04

O governador de Nova Iorque derrotou na quinta-feira a atriz Cynthia Nixon nas primárias do Partido Democrata naquele estado, ganhando a indicação para concorrer a um terceiro mandato nas eleições gerais de novembro nos Estados Unidos.

As sondagens já davam como provável a vitória de Andrew Cuomo, de 60 anos, sobre a ativista e atriz, de 52, conhecida pela sua participação na série e no filme "O Sexo e a Cidade".

O atual governador, no cargo desde 2011, ganhou facilmente as primárias a Cynthia Nixon, candidata próxima das posições do ex-candidato presidencial Bernie Sanders.