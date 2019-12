Circulação de comboios na Linha do Douro restabelecida

A circulação de comboios na Linha do Douro entre Vila Meã e Livração e entre Pinhão e Régua foi restabelecida, após remoção das árvores que tinham caído devido ao mau tempo, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo informação anterior, a circulação de comboios entre Vila Meã e Livração tinha sido suspensa pelas 12h35 devido à queda de um eucalipto sobre o sistema de alimentação de energia elétrica (catenária), afetando as ligações nos urbanos do Porto e linha do Douro.

à Lusa, fonte oficial da CP - Comboios de Portugal confirmou que os comboios já estão a circular desde as 14h50, após terem sido removidas as duas árvores.