Aumenta para 94 número de mortos do naufrágio na Tanzânia

Por Lusa | 10:25

Aumentou para 94 o número de mortos confirmados do naufrágio de um navio de passageiros no Lago Vitória, na Tanzânia, que segundo a imprensa transportava cerca de 400 pessoas.

De acordo com as equipas de socorro, pelo menos 94 pessoas perderam a vida no naufrágio da embarcação "MV Nyerere" ocorrido na quinta-feira, na zona sul do Lago Vitória, Tanzânia.

De acordo com fontes citadas pela imprensa da Tanzânia, o navio com capacidade total para 100 passageiros e 25 toneladas de mercadorias, mas algumas publicações referem que se encontravam embarcadas 400 pessoas.