Reguladores brasileiros aprovam aumento de capital na operadora Oi

Conselho Administrativo de Defesa Económica deferiu o pedido feito pela operadora.

Por Lusa | 14:08

O Conselho Administrativo de Defesa Económica brasileiro, equivalente à Autoridade da Concorrência portuguesa, deferiu o pedido feito pela operadora Oi relativamente ao seu aumento de capital, processo já aprovado pelo regulador das telecomunicações do país.

No comunicado esta quarta-feira enviado ao mercado em Portugal pela empresa portuguesa Pharol, principal acionista da operadora brasileira Oi, lê-se que o despacho do Conselho Administrativo de Defesa Económica "deferiu o pedido da Oi pelo não conhecimento da operação de aumento de capital da companhia, mediante a capitalização de parcela dos créditos quirografários dos credores", medida aprovada no âmbito do Plano de Recuperação Judicial aprovado em dezembro passado em assembleia-geral no Rio de Janeiro.

Contudo, de acordo com a Oi, "deve-se ainda aguardar até o dia quatro de julho de 2018 para o encerramento do processo no CADE", data na qual, "não tendo havido manifestações contrárias, a decisão do CADE restará plenamente confirmada".