Austrália condena "padrão de atividade cibernética maliciosa" da Rússia

Por Lusa | 06:30

A Austrália apoiou hoje as acusações do Reino Unido sobre o "padrão de atividade cibernética maliciosa" da Rússia contra instituições políticas, comerciais, mediáticas e desportivas em todo o mundo.

"Isto é inaceitável e o governo australiano pede a todos os países, incluindo à Rússia, que parem com este tipo de atividades maliciosas", declarou o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, em comunicado.

Scott Morrison afirmou que Camberra não tem sofrido grandes impactos com os ciberataques, mas salientou que "esta atividade afetou a capacidade do público noutras partes do mundo em desempenhar as suas vidas diárias. Causou um dano significativo indiscriminado em infraestruturas civis e causou milhões de dólares em danos económicos".