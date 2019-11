Austrália e China prometem melhorar relações bilaterais após meses de tensão

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, e o seu homólogo chinês, Li Keqiang, prometeram, no domingo, melhorar as relações diplomáticas bilaterais, danificadas por suspeita de interferência de Pequim na política interna do país oceânico.

"Estamos preparados para trabalhar com o lado australiano para manter as relações no caminho certo, aprofundar a confiança mútua e manter, em conjunto, a paz regional e mundial. Estamos preparados para melhorar todo o potencial das relações bilaterais", disse Li Keqiang.

Estas declarações foram proferidas durante a cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que se realiza em Banguecoque.