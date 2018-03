Austrália estuda vistos para agricultores brancos "perseguidos" na África do Sul

Por Lusa | 03:59

A Austrália está a estudar a possibilidade de dar um visto especial a agricultores brancos da África do Sul vítimas de violência e perseguição neste país, anunciaram hoje fontes oficiais.

"Podemos fornecer mais vistos para estas pessoas no âmbito do programa humanitário", disse o ministro do Interior australiano, Peter Dutton, em declarações à emissora 2GB.

Segundo Peter Dutton, responsável no governo australiano pelos assuntos relacionados com as migrações, às pessoas que são perseguidas, independentemente das causas, religiosas, "da cor da sua pele ou do que quer que seja", deve ser-lhes proporcionada ajuda.