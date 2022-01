Austrália regista novo recorde de casos positivos à Covid-19 mas mantém abertura económica

A Austrália registou esta segunda-feira um número recorde de quase 40.000 infeções da covid-19, mas o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse que se manteria fiel aos seus planos de reabrir a economia.

"Mudámos de velocidade... Estamos a gerir de uma forma diferente para que possamos viver com o vírus. As pessoas podem continuar a trabalhar, as crianças podem voltar à escola quando a escola recomeçar. As pessoas podem manter os seus negócios abertos e ganhar a vida", disse Morrison à Nine Network television.

A região de New South Wales, a mais populosa e mais duramente atingida pela variante ómicron, registou 20.794 infeções, e o estado vizinho de Victoria, o segundo mais populoso, registou hoje um registo diário de 8.577 casos.