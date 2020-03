Autarca de Vila Real lamenta morte de idosa do lar onde foram detetados 88 infetados

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, disse este domingo que "lamenta profundamente" a morte de uma idosa com covid-19 transferida do Lar de Nossa Senhora das Dores para uma unidade hospitalar.

"A única coisa que posso dizer é que lamento profundamente que tenha já ocorrido um óbito. Sei que teve a ver com um problema relacionado com diabetes e lamento profundamente, apresento a minhas condolências à famílias", afirmou o autarca aos jornalistas.

Trata-se de uma septuagenária que tinha outras patologias associadas.

Rui Santos, que falava à margem da abertura de um centro de rastreio à covid-19, em Vila Real, referiu que é preciso continuar "neste combate, nesta guerra" e vencer, a cada dia que passa, "uma batalha à covid-19".

No Lar de Nossa Senhora das Dores, localizado no centro da cidade, foram detetados 88 utentes e funcionários com covid-19, em 99 testes realizados pelo INEM, e na madrugada de sábado concretizou-se a evacuação da instituição particular de solidariedade social.

Foram transferidos 53 idosos com covid-19 para o Trofa Saúde Hospital, localizado em Vila Real, numa operação que teve início às 20:45 de sexta-feira e mobilizou 50 operacionais e 25 viaturas entre bombeiros, PSP, Cruz Vermelha Portuguesa, Exército e Proteção Civil.

Para o hospital militar do Porto já tinham sido levados 11 idosos na quarta-feira, encontrando-se mais quatro no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

Quatro idosos com testes negativos à covid-19 foram transferidos para uma unidade hospitalar de Vila Nova de Gaia.

Depois da evacuação, o Exército procedeu no sábado à descontaminação do lar.

Devido à cadeia de contacto identificada no Lar de Nossa Senhora das Dores, a câmara acionou na terça-feira o plano de emergência municipal.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) de hoje, o concelho de Vila Real contabiliza um total de 103 pessoas com covid-19.

Em Portugal, segundo o balanço da DGS, registaram-se 119 mortes, mais 19 do que na véspera, e registaram-se 5.962 casos de infeções confirmadas, mais 792 casos em relação a sábado.