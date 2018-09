Autarca do Porto diz que decisão de retirar moradores do Aleixo é solução de emergência

Por Lusa | 02:44

O presidente da Câmara do Porto disse hoje que a decisão de retirar os moradores do Bairro do Aleixo foi uma solução de emergência perante o risco de queda das fachadas das torres.

Questionado pela bancada socialista na reunião de segunda-feira da Assembleia Municipal de Porto, Rui Moreira esclareceu que "até a algumas semanas atrás, estava em curso o processo de requalificação das torres até que fosse possível transferir as pessoas que vivem no Aleixo para os novos bairros que vão ser construídos pelo fundo", mas que, subitamente, a autarquia foi alertada "para um acontecimento que ninguém poderia imaginar que pudesse suceder".

"O que acontece é que as fachadas das torres estão a desagregar, estão a cair. E, com as fachadas das torres a cair, há um problema de salubridade e de proteção e, portanto, nós tivemos que decidir perante uma situação de emergência", afirmou.