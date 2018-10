Autocarro do Braga com vidros traseiros e laterais partidos em Guimarães

Por Lusa | 21:17

O autocarro do Sporting de Braga foi hoje apedrejado na chegada ao estádio do Vitória de Guimarães, antes do jogo da oitava jornada da I Liga de futebol, disse à agência Lusa fonte oficial do clube bracarense.

Segundo aquela fonte, o autocarro bracarense ficou com vidros traseiros e laterais partidos e, além deste incidente verificado junto à entrada do Estádio D. Afonso Henriques, ocorrido por volta das 20:00, houve ainda uma tocha que atingiu a viatura na qual seguia o presidente dos bracarenses, António Salvador, embora sem consequências.

O mesmo responsável afirmou ainda que os 31 autocarros que transportam os adeptos do Sporting de Braga com bilhete para assistirem ao jogo estavam parados na A11, a meio do percurso entre Braga e Guimarães, pouco antes das 21:00, a cerca de 20 minutos do apito inicial.