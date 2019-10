Autocarros e metro do Porto "abarrotar" em horas de ponta

A redução do preço dos passes mensais fez aumentar "ainda mais" as dificuldades para quem já circulava nos transportes públicos da Área Metropolitana do Porto, com metros e autocarros "abarrotar" em horas de ponta.

"É um caos, os autocarros vêm cheiinhos até à pinha, uma pessoa quer entrar e não consegue. Há poucos autocarros para tanta gente, mas isso já se via antes dos passes baixarem de preço, só que agora piorou", contou hoje à Lusa uma utente.

Maria Adelaide apanha diariamente quatro autocarros entre Gondomar e o seu local de trabalho, em Arca de Água, no Porto.