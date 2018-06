Autoestrada A17 continua cortada mais de 12 horas após despiste de transporte de animais

Por Lusa | 19:32

A autoestrada A17 continuava cortada ao trânsito às 19.00 no sentido sul-norte, entre os nós de Quiaios e Tocha, Figueira da Foz, devido ao despiste de um pesado que transportava animais vivos, disse fonte da GNR.

O veículo pesado despistou-se na madrugada de hoje numa zona de reta, ao quilómetro 72 daquela via, na freguesia de Bom Sucesso, a cerca de 20 quilómetros a norte da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, tombando num talude com alguma inclinação fora da autoestrada, constatou a Lusa no local.

"É um camião com dois andares que transportava 36 animais vivos, vacas que iam a caminho de um matadouro em Barcelos [distrito de Braga]", disse José Romano, veterinário municipal da Figueira da Foz.