Autogolo ajuda Vitória de Setúbal a acabar com invencibilidade do Boavista

O Vitória de Setúbal acabou hoje com a invencibilidade do Boavista, única equipa da I Liga portuguesa de futebol que ainda não tinha perdido, ao vencer os 'axadrezados' por 1-0, no Bonfim, em encontro da 10.ª jornada.

Um autogolo de Marlon, aos 77 minutos, selou o segundo triunfo dos sadinos na prova, depois do 1-0 ao Sporting de Braga, na quinta ronda, e manteve a equipa sem tentos sofridos em casa, perante um conjunto do Bessa muitíssimo perdulário.

Na classificação, o Boavista perdeu a possibilidade de saltar para o quarto lugar, mantendo-se em sexto, com 15 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal, comandado pelo interino Meyong, passou a somar 12, subindo duas posições, para 11.º.