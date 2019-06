Automóvel não respeitou sinalização em acidente ferroviário com três mortos em Barcelos - investigação

O automóvel com três ocupantes que morreram após colisão com um comboio, na semana passada, em Barcelos, não respeitou a sinalização da passagem de nível e contornou as barreiras de segurança, concluiu a investigação.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) explica hoje numa nota informativa que "o sistema automático de proteção da passagem de nível para os utilizadores rodoviários funcionou conforme projetado e de acordo com o previsto na legislação aplicável" e que "o sistema de aviso luminoso e sonoro da PN [Passagem de Nível] estava ativo há 45 segundos, quando o acidente ocorreu".

A colisão ocorreu às 09:45 de 19 de junho na passagem de nível de Carapeços, no concelho de Barcelos, distrito de Braga, onde a Estrada Nacional 204 cruza a Linha do Minho, causando a morte aos ocupantes da viatura: uma avó e uma neta, de 65 e 10 anos, e um amigo da mulher, de 71 anos, disse hoje à agência Lusa fonte policial.