Autor australiano Yang Hengjun condenado a pena de morte suspensa na China

O escritor e académico australiano Yang Hengjun, detido na China desde 2019 por acusações de espionagem, foi condenado a pena de morte suspensa no país asiático, declarou esta segunda-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros australiano.

"O Governo australiano está chocado com esta decisão", reagiu a ministra Penny Wong, sublinhando que Camberra vai reagir "nos termos mais fortes possíveis".

Yang Hengjun, que nasceu na China em 1965, foi julgado à porta fechada em 2021. O julgamento, sem veredicto público, foi fortemente criticado por ativistas dos direitos humanos.

A China afirmou esta segunda-feira que a decisão de um tribunal do país de punir com pena de morte suspensa o escritor australiano de origem chinesa Yang Hengjun, acusado de espionagem, está "de acordo com a lei".

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, confirmou a sentença por espionagem proferida por um tribunal de Pequim contra o escritor, que o governo australiano já tinha comunicado algumas horas antes.

De acordo com Wang, o tribunal tratou o caso "estritamente de acordo com a lei" e "protegeu os direitos processuais de Yang" durante o julgamento.