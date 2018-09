Autor de filme cabo-verdiano viral sobre lixo no mar diz que público entendeu o drama atual

Por Lusa | 18:35

O criativo da campanha cabo-verdiana sobre o plástico nos oceanos, que se tornou viral na internet e recebeu uma medalha de ouro num festival português de publicidade, considerou, em entrevista à Lusa, que o filme resultou porque as pessoas sentiram o sofrimento das espécies marinhas.

O filme "O Restaurante" foi gravado com câmaras escondidas e regista a reação de pessoas que escolhem peixe para a refeição, mas são servidas com vários plásticos no lugar da comida, mostrando assim que é deste material que os peixes se alimentam, devido à quantidade de lixo que existe no mar, nomeadamente plástico.

Trata-se de uma ação de consciencialização do Ministério da Economia Marítima cabo-verdiano a favor dos oceanos, criada e editada pelo Grupo Maianga e filmada pela Kriolscope, que estão já a preparar a continuidade da iniciativa.