Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autor excluído do livro de mãe de Ronaldo

Paulo Sousa Costa não foi informado da edição francesa.

09:47

Dolores Aveiro lançou no dia 18 em Paris a versão francesa do livro ‘Mãe Coragem’. No entanto, o autor da obra, publicada em Portugal em 2014, Paulo Sousa Costa, não foi informado e o seu nome não consta na capa.



Contactado pelo CM, o escritor recusou fazer comentários. No entanto, fonte próxima revelou: "O Paulo não consentiu a edição, não assinou qualquer contrato e não foi convidado para a apresentação da obra. Aliás, soube pela comunicação social que a D. Dolores ia lançar o livro em Paris.Ele apenas tinha conhecimento de que ia haver um lançamento no Brasil".



A mesma fonte explica que todos os contactos feitos com Paulo Sousa Costa foram através do agente da mãe de CR7, Ludgero Sousa. "O Paulo tem o máximo respeito pela D. Dolores e sabe que ela nunca faria nada para o prejudicar. As coisas não passaram por ela". Ao jornal ‘I’, o agente explicou que o nome do autor não saiu na capa devido a um "erro de impressão".