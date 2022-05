Pelo menos 8 mortos e vários feridos em tiroteio num supermercado nos EUA

Pelo menos oito pessoas morreram e várias ficaram feridas num tiroteio que ocorreu num supermercado da cadeia Tops Friendly Markets, na Jefferson Avenue, em Buffalo, Nova Iorque, EUA, avançou a The Associated Press.



De acordo com as autoridades norte-americanas, num Twitter, o atirador foi detido. Ainda não está claro o número certo de pessoas que ficaram feridas ou se houve mortes.



A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, recorreu à mesma rede social para informar que estava "acompanhar de perto" a situação e alertou a quem estava em Buffalo, para evitar a área e seguir as orientações das autoridades policiais e locais.



Ainda não está claro o número certo de pessoas que ficaram feridas ou se houve mortes.



BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area. — Buffalo Police Dept (@BPDAlerts) May 14, 2022

I am closely monitoring the shooting at a grocery store in Buffalo. We have offered assistance to local officials. If you are in Buffalo, please avoid the area and follow guidance from law enforcement and local officials. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) May 14, 2022

Em atualização