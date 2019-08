Autoridades aeroportuárias cancelam partidas do aeroporto internacional Hong Kong

As autoridades aeroportuárias de Hong Kong cancelaram todos os voos de partida ainda programados para hoje, devido a mais um dia de manifestações que ocuparam os terminais do aeroporto internacional.

As autoridades anunciaram no final da tarde (hora local) de hoje que os serviços de 'check-in' para voos que partem do aeroporto internacional de Hong Kong foram suspensos às 16:30 (locais, 09:30 em Lisboa).

Os outros voos que já tinham concluído o seu processo continuaram a operar.