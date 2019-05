Autoridades brasileiras confirmam 11 mortos em tiroteio num bar em Belém, Pará

As autoridades brasileiras confirmaram hoje a morte de onze pessoas num tiroteio ocorrido na tarde de domingo num bar em Belém, no estado do Pará, no norte do país.

"Pelo menos 11 pessoas morreram e uma ficou ferida na sequência dos disparos", disse à agência France-Presse (AFP) Ualame Machado, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SEGUP) do estado do Pará.

A imprensa brasileira já tinha noticiado que sete homens armados entraram a disparar num bar no bairro de Guamá, em Belém, matando 6 mulheres e 5 homens.