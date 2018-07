Colapso de barragem no Laos mata 19 pessoas

Mais de 3000 pessoas precisaram de ser resgatadas.

Por Lusa | 05:47

O colapso da barragem hidroelétrica de Xepian-Xe Nam Noy, no Laos, fez 19 mortos e mais de 3000 pessoas precisaram de ser resgatadas, confirmou esta quarta-feira a imprensa local.



Segundo o jornal Vientiane Times, cerca de 2851 pessoas já foram salvas, pelo que 149 estão ainda em perigo.

Pelo menos oito aldeias da província de Attapeu, no sul do país, ficaram completamente inundadas após a barragem que estava em construção nos rios Xe Pian e Xe Namnoy ter cedido na segunda-feira.



O Papa Francisco ofereceu esta terça-feira consolo às vítimas e enviou uma mensagem de ânimo a quem participa nas operações de resgate nos incêndios florestais da Grécia e no colapso da barragem no Laos.