Autoridades dos EUA elevam para 32 número de mortos devido ao furacão Florence

Por Lusa | 02:06

As autoridades norte-americanas elevaram na segunda-feira o número de mortos de 23 para 32, a maioria na Carolina do Norte, devido à tempestade tropical Florence que atingiu terra na sexta-feira, no sudeste dos Estados Unidos.

As vítimas mortais mais recentes incluem uma pessoa que perdeu a vida num aparente tornado perto de Richmond, no estado de Virgínia.

As autoridades da Carolina do Norte divulgaram uma lista completa das mortes também na segunda-feira, elevando o número de mortos naquele estado para 25.