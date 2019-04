Encontrados 87 detonadores de bombas na principal estação rodoviária da capital do Sri Lanka

A polícia do Sri Lanka encontrou, esta segunda-feira, 87 detonadores de bombas na principal estação rodoviária da capital do Sri Lanka, Colombo. O ataque vítimou 290 pessoas e deixou 500 feridas, segundo um novo balanço divulgado esta segunda-feira pelas autoridades.



Os ataques no Sri Lanka a três igrejas e três hotéis no domingo de Páscoa foram realizados por sete bombistas suicidas, disse um perito forense do Governo à agência de notícias Associated Press. As duas explosões que tiveram lugar horas depois numa pousada e perto de um viaduto nos arredores de Colombo.



As forças de segurança estão a realizar buscas por toda a ilha para encontrar os suspeitos envolvidos no atentado.



Nenhuma organização terrorista reivindicou o ataque.



Em atualização