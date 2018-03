Autoridades esperam nova preia-mar após navio encalhado em Lisboa já ter "deslocado um pouco"

Por Lusa | 02:28

O navio encalhado na foz do rio Tejo, à saída da barra de Lisboa, que agora está apenas preso ao rebocador, "já se deslocou um pouco", esperando as autoridades nova preia-mar hoje para o retirar do banco de areia.

"O navio já se deslocou um bocado dado o pico da maré, mas continua assente de casco no topo do baixio, o que não lhe permite navegar por modo próprio", disse à agência Lusa pelas 02:00 o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN), Fernando Pereira da Fonseca.

O responsável esclareceu que já foi cortada a âncora, com a qual o navio espanhol "Betanzos" estava fundeado, sendo que "único ponto de ligação da embarcação é agora com o rebocador de grande porte, que vai continuar a dar puxões de tensão enquanto o nível da maré o permitir".