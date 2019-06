Autoridades etíopes anunciam morte de líder de tentativa de golpe de Estado

Um porta-voz do gabinete do primeiro-ministro da Etiópia anunciou hoje que o brigadeiro-general acusado de liderar uma tentativa de golpe militar que provocou a morte do chefe de Estado-Maior do Exército etíope e de altos responsáveis regionais.

O porta-voz Nigussu Tilahun afirmou à agência Associated Press que o brigadeiro-general Asamnew Tsige foi morto hoje nos arredores de Bahir Dar, capital da região Amhara, no norte do país.

As forças de segurança etíopes procuravam Asamnew desde que soldados que lhe eram leais atacaram um encontro do governo regional de Amhara no sábado, matando o governador regional, Ambachew Mekonnen, e o seu conselheiro.