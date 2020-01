Autoridades iranianas usaram balas reais e gás lacrimogéneo contra manifestantes

A polícia e as forças de segurança iranianas dispararam balas reais e gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que protestavam contra as autoridades, que negaram inicialmente terem abatido um avião ucraniano, noticiou esta segunda-feira a agência Associated Press.

Os 'media' estatais do Irão não noticiaram imediatamente o incidente perto de Azadi, ou praça da Liberdade, em Teerão, na noite de domingo. No entanto, organizações não-governamentais de defesa de direitos humanos já pediram ao Irão que permita que as pessoas protestem pacificamente, conforme permitido pela Constituição.

"Após traumas nacionais sucessivos num curto período de tempo, as pessoas devem poder expressar o luto e exigir responsabilidades em segurança", disse o diretor executivo do Centro para os Direitos Humanos no Irão, com sede em Nova Iorque.