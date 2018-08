Autoridades japonesas investigam Apple por pressão ilegal sobre a Yahoo Japão

Por Lusa | 05:13

A Comissão de Comércio Justo e o Ministério da Indústria japoneses estão a investigar a Apple por supostamente ter pressionado a Yahoo Japão a abandonar uma plataforma de jogos que concorre com a App Store, noticiou hoje o jornal Nikkei.

A Yahoo informou os reguladores japoneses pela primeira vez no final de 2017 sobre os problemas relacionados com a plataforma online Game Plus, um serviço exclusivo daquele país lançado em julho do ano passado e que permite aos utilizadores jogar sem baixar aplicações.

Cinquenta empresas inicialmente aderiram ao projeto que a Yahoo pretendia expandir para outras áreas graças à sua rede de mais de 60 milhões de utilizadores ativos por mês, a partir dos quais recolheria uma série de dados para ajudar as editoras na comercialização.