Autoridades moçambicanas desmantelam fábrica de drogas e detêm sete pessoas

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique anunciou esta sexta-feira o desmantelamento de uma fábrica de drogas na província de Maputo e a detenção de sete pessoas supostamente envolvidas.

"Esta operação resulta de cerca de um ano de investigação sobre fabrico e tráfico de drogas, que culminou com a identificação do local e a detenção de sete indivíduos, em flagrante", disse Hermenegildo Mendes, porta-voz do Sernic na província de Maputo.

Os suspeitos, dos quais cinco são mexicanos e dois moçambicanos, estão detidos na cadeia de segurança máxima, avançou a fonte.

As drogas, ainda não identificadas, eram fabricadas no distrito de Namaacha, na província de Maputo.

"Durante a inspeção foram identificados dois aterros, um contendo resíduos sólidos e outro líquidos, tendo sido colhidas amostras encaminhadas ao laboratório central de criminalística para perícia", acrescentou.

Em setembro de 2019, o Escritório das Nações Unidas Contra a Droga e o Crime (UNODC) alertou que Moçambique tornou-se num corredor de grandes volumes de substâncias ilícitas, principalmente heroína, defendendo uma maior cooperação internacional para a prevenção.