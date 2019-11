Autoridades restringem circulação de veículos em Nova Deli devido à poluição

As autoridades indianas restringiram hoje a circulação de veículos particulares nas ruas da capital da Índia, perante níveis recorde de poluição que provocaram uma crise de saúde pública e provocaram problemas respiratórios aos moradores de Nova Deli.

Um esquema de rotação permitirá apenas aos veículos particulares com matrículas com números ímpares de circular nos dias ímpares, enquanto as matrículas com números pares são permitidas em dias pares.

Este sistema foi iniciado dias após as autoridades aplicarem medidas de controlo de emergência e ordenarem o encerramento das escolas, já que os níveis de poluição atingiram o nível mais alto dos últimos três anos.