Autoridades retiram jornalistas da zona em torno de gruta na Tailândia

Por Lusa | 03:05

As autoridades tailandesas pediram hoje aos meios de comunicação social para saírem da zona em torno da entrada da gruta, onde 12 rapazes e o seu treinador de futebol estão presos há 15 dias.

Dezenas de mergulhadores chegaram esta manhã à gruta Tham Luang e os responsáveis criaram uma zona de operações, que isolaram com lonas, de acordo com a agência noticiosa Associated Press.

"Quem não estiver implicado na operação deve sair da zona imediatamente", anunciou a polícia, através de altifalantes no local, onde se encontram centenas de jornalistas.