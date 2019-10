Autoridades suspeitam que trabalhador esteja soterrado após derrocada no Funchal

Uma derrocada ocorrida hoje numa pedreira, no Funchal, atingiu uma máquina e há a suspeita de que um trabalhador tenha ficado soterrado, estando no local equipas de socorro das duas corporações de bombeiros do município.

O incidente ocorreu cerca das 14:00 numa pedreira situada numa encosta sobranceira à Estrada da Fundoa, nos arredores da capital madeirense, tendo sido acionados vários meios de socorro, incluindo uma ambulância e uma viatura da EMIR - Equipa Médica de Intervenção Rápida, que, entretanto, já abandonaram o local.

Elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirense estavam pelas 15:50 a remover as pedras que atingiram a máquina, onde supostamente se encontrava o trabalhador, de 41 anos, casado e pai de dois filhos, natural do Jardim da Serra, freguesia do concelho de Câmara de Lobos, a oeste do Funchal.