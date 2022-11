Autoridades utilizadas como isco pelos burlões

As autoridades têm sido utilizadas como isco pelos burlões na internet, avança o jornal I.O mais recente esquema de burla "Olá, Mãe! e Olá, Pai!" levou recentemente à detenção do autor dos crimes, mas há muitos outros esquemas que envolvem mensagens dos bancos ou dos correios onde alertam os cidadãos, por exemplo, que a conta foi bloqueada, ou até mesmo que tentaram efetuar uma entrega. "Ana, tentámos entregar a sua encomenda dos CTT Expresso na morada indicada", mensagens normalmente escritas com erros e que nunca seriam enviadas pelos Correios de Portugal.Segundo o jornal I, há cada vez mais técnicas para enganar e extorquir dinheiro e dados, principalmente desde o inicio da pandemia da covid-19, e uma delas é fazerem-se passar pelas autoidades. "Olá. Nossos agentes detetaram uma violação do seu dispositivo, esta ação é uma ofensa passível de ação legal. Por favor, leia o anexo com atenção e responda assim que recebê-lo, caso contrário uma intimação oficial que será enviada dento de 72 horas", pode ler-se numa das mensagens que para tornr-se mais credível surge acompanhada da assinatura da "Diretora Geral da Gendarmaria Nacional", juntamente com a do "Sr. Botelho Miguel", eleito para o cargo de comandante da GNR".David Silva Ramalho, advogado, citado pelo jornal, garante que as pessoas caem nas armadilhas e que " a circunstância de o modo de execução das burlas ir mudando, leva a que os alertas acabem por se desatualizar depressa", conclui.As autoridades mantém-se atentas e disponíveis para ajudar quem lhes faz chegar denúncias e combater este tipo de criminalidade.