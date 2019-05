Avaliação bancária das casas volta a subir em abril para 1.256 euros/m2 - INE

A avaliação bancária das casas para a concessão de crédito à habitação voltou a subir em abril, para 1.256 euros por metro quadrado, o valor mais alto de há pelo menos um ano, divulgou hoje o Instituto Nacional de estatística (INE).

O valor médio de avaliação bancária aumentou nove euros (0,7%) em abril face aos 1.247 euros de março e 85 euros (7,3%) face a abril de 2018, quando atingiu os 1.171 euros por metro quadrado (m2).

O valor médio de avaliação bancária de apartamentos foi 1.333 euros em abril, mais 13 euros do que em março, tendo a região do Algarve registado o valor mais elevado (1.691 euros/m2) e o mais baixo a região do Alentejo (1.055 euros/m2).