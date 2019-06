Avaliação da 10.ª missão pós-programa "globalmente em linha" com o Governo - Finanças

O Ministério das Finanças considerou hoje que a avaliação da décima missão pós-programa de ajustamento económico e financeiro, que terminou na quarta-feira, está "globalmente em linha com as projeções" do Governo para o crescimento da economia.

As consultas técnicas da décima missão do pós-programa de ajustamento económico e financeiro da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Mecanismo Europeu de Estabilidade realizaram-se entre 14 e 19 de junho, lê-se no comunicado das Finanças.

"Estas missões ocorrerão regularmente até que Portugal salde uma parte significativa dos empréstimos que resultam do legado do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, concluído em junho de 2014", explica a mesma fonte.