Avançado Carlos Vinicius regressa aos convocados do Benfica

O futebolista brasileiro Carlos Vinicius é a grande novidade nos convocados do Benfica, com o avançado a regressar às escolhas de Bruno Lage, quase um mês depois de ter sofrido uma lesão muscular.

O jogador, de 24 anos, jogou pela última vez em 01 de setembro, data em que o Benfica goleou fora o Sporting de Braga (4-0), na quarta jornada, com o avançado contratado ao Nápoles por 17 milhões de euros a disputar o último quarto de hora.

Nas escolhas do treinador do Benfica para a receção de hoje ao Vitória de Setúbal, a partir das 19:00, Bruno Lage manteve, com exceção da entrada de Vinicius, o mesmo grupo que convocou na ronda anterior, em que venceu em casa o Moreirense, por 2-1.