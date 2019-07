Aviso laranja em Bragança devido a precipitação e trovoada, instabilidade é "normal" -IPMA

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso laranja até às 20:00 para Bragança, devido à precipitação e possibilidade de ocorrência de trovoadas, uma instabilidade climática considerada "normal" pelos meteorologistas, com melhorias a partir de domingo.

A instabilidade prevista para as regiões do Norte e centro levou inicialmente o IPMA a emitir um aviso amarelo, que se transformou mais tarde em laranja devido às chuvas fortes, verificando-se ainda trovoadas com queda de granizo e de saraiva (acima de cinco milímetros de diâmetro). Autarcas locais relataram danos avultados no concelho de Mogadouro, sobretudo para a agricultura.

Um fenómeno que não era totalmente inesperado e está a ser provocado por uma depressão que se encontra sobre Portugal Continental.