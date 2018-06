Azeite Olmais é feito com azeitonas de Vila Flor

Foi medalhado no Concurso Nacional de Azeites de Portugal.

Por Edgardo Pacheco | 18:59

Como diz José Baptista Gouveia, professor jubilado de olivicultura, "se nós estivermos num concurso internacional e nos aparecer uma amostra a cheirar a rama de tomate verde, folha de oliveira, nozes ou casca de banana verde, sabemos logo que só pode ser de Trás-os-Montes".



É o caso deste Olmais, que anda por aí a receber medalhas de ouro, cá dentro e lá fora. Resulta de um trabalho sério, de Júlio Alves, com azeitonas que nascem em Vila Flor.



É tão bom que nos deixa viciados.

No mundo dos vinhos já não é uma notícia por aí além o facto de um provador experimentado ser incapaz de, em prova cega, distinguir um vinho do Douro de outro do Alentejo, coisa que acontece porque uvas de qualidade (por vezes das mesmas castas) e processos enológicos universais originam vinhos de perfil semelhante.Mas, no que toca a azeites, felizmente que ainda persiste uma identidade entre o que se faz em Trás-os-Montes e o que se cria no resto do país.