BAD apoia Programa de Desenvolvimento Comunitário de Emergência do Senegal com 60MEuro

Por Lusa | 19:35

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) vai financiar o Senegal com 60 milhões de euros, para apoiar o país no cumprimento do Programa de Desenvolvimento Comunitário de Emergência, segundo nota da instituição a que a Lusa teve hoje acesso.

Na altura do lançamento do Programa de Desenvolvimento Comunitário de Emergência pelo Governo do Senegal, em 2015, BAD contribuiu com 43,8 milhões de euros.

O empréstimo de 60 milhões de euros integra uma segunda fase do programa, que contará ainda com o apoio do banco islâmico de desenvolvimento e do Fundo Saudita para o Desenvolvimento, totalizando 162,03 milhões de euros.