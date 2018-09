Bairro das Artes volta a divulgar arte contemporânea a 20 de setembro em Lisboa

Por Lusa | 09:45

A iniciativa cultural Bairro das Artes regressa a Lisboa em 9.ª edição, a 20 de setembro, com eventos culturais em 38 espaços ligados à arte contemporânea, desde museus a galerias de arte, centros culturais e livrarias.

De acordo com a organização, o evento, de entrada gratuita, irá decorrer entre as 18:00 e as 22:00, com visitas guiadas e manifestações artísticas nas áreas de pintura, fotografia, instalação, desenho, gravura, música, joalharia e arquitetura.

Na edição de 2018 do Bairro das Artes participam, entre outros espaços, a Allarts Gallery, O Atelier-Museu Julio Pomar, Biblioteca Camões, Carrasco Art Gallery, Casa da Imprensa, Espaço Cultural Mercês e Espaço Produções Cul.pa.