Baixo Guadiana ganha rede conjunta de monitorização da qualidade de água

O Baixo Guadiana, situado nas regiões portuguesas do Alentejo e do Algarve e na espanhola da Andaluzia, ganhou uma rede conjunta de monitorização da qualidade de água, devido a um projeto transfronteiriço de um milhão de euros.

"Sentámos à mesa os responsáveis [das entidades com competência nesta área e] complementámos as redes de monitorização já existentes com a colheita e análise em novos pontos de massas de água para as quais o atual estado químico ainda era desconhecido por não terem sido ainda avaliadas", afirma José Paulo Monteiro, um dos responsáveis do projeto.

Segundo o também professor universitário e investigador, o projeto Valagua pretende "contribuir para a articulação das redes" de monitorização da qualidade de água que já existem nos dois lados da fronteira.