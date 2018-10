Bal Moderne celebra 25 anos com tardes dançantes na Culturgest

Por Lusa | 09:30

O projeto Bal Moderne, criado por Michel Reilhac, vai celebrar 25 anos organizando tardes dançantes para o público aprender coreografias e interpretá-las, entre outubro e fevereiro de 2019, na Culturgest, em Lisboa.

Este ano, tanto a Culturgest como o Bal Moderne completam 25 anos de existência e é neste contexto de celebração que o baile voltará a Lisboa, de acordo com esta entidade, já no sábado, dia 06 de outubro, no palco do Grande Auditório.

As aulas, assistidas por coreógrafos e bailarinos, são dirigidas a adultos, a crianças, a partir dos 12 anos, amigos, famílias, em grupo ou individualmente.