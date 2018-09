Bancadas do Governo timorense no parlamento pedem promulgação do Orçamento

Por Lusa | 03:42

As bancadas do Governo no parlamento timorense pediram hoje a promulgação rápida do Orçamento Geral do Estado para este ano e o fim do impasse em torno da tomada de posse de alguns membros do executivo.

Os apelos foram deixados em intervenções na sessão solene que marcou hoje o arranque da 5ª legislatura pelos responsáveis das bancadas do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Partido Libertação Popular (PLP) e Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), as três bancadas da Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), a coligação do Governo.

Duarte Nunes, chefe da bancada do CNRT, segunda bancada no parlamento e maior partido da AMP, referiu o impasse que permanece sobre a não nomeação de alguns membros do Governo.