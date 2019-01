Banco Africano de Desenvolvimento prevê crescimento de 4% para África

Por Lusa | 13:12

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) estimou hoje que a economia de África cresça 4% este ano e 4,1% em 2020, considerando que "o estado do continente é bom e o desempenho económico geral continua a melhorar".

"O estado do continente africano é bom e o desempenho económico geral de África continua a melhorar, com o crescimento do PIB a atingir 2,5% em 2018, mais ou menos o mesmo que em 2017 e mais 1,4 pontos percentuais que os 2,1% de 2016", escreve o presidente do BAD, Akinwumi Adesina, na introdução ao relatório 'African Economic Outlook 2019 [Perspetivas Económicas Africanas 2019], que está a ser apresentado na sede do Banco, em Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim.

Para Adesina, "apesar de o crescimento ser maior que noutros países emergentes e em desenvolvimento, continua a ser insuficiente para lidar com os desafios estruturais, os persistentes défices orçamentais e a vulnerabilidade da dívida".