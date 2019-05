Banco de Portugal retirou de circulação 759 notas de 100 e 200 euros este ano

O Banco de Portugal retirou de circulação, no conjunto, 759 notas de 100 e 200 euros entre 01 de janeiro e 30 de abril, adiantou o supervisor à Lusa.

Foram retiradas de circulação 476 notas de 100 euros e 283 notas de 200 euros em Portugal, desde o início do ano e até 30 de abril, de acordo com dados do regulador e supervisor bancário português cedidos à Lusa.

Já no conjunto do Eurosistema, foram retiradas 19.166 notas de 100 euros contrafeitas e 1.925 notas de 200 euros, também de acordo com o supervisor.