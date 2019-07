Banco Mundial debate aumento do financiamento a Angola para 2,5 mil milhões

O Conselho de Administração do Banco Mundial deverá hoje aprovar o aumento do portefólio em Angola para 2,5 mil milhões de dólares, de acordo com a documentação que está a ser distribuída pela delegação angolana em Washington.

"O conselho de diretores executivos vai considerar três projetos cujo impacto para Angola é considerável", lê-se num documento distribuído na capital norte-americana, e a que a Lusa teve acesso, no qual se escreve que "a eventual aprovação destes três projetos duplicaria o portefólio de projetos financiados pelo Banco Mundial, de 1,19 mil milhões de dólares para 2,5 mil milhões de dólares [2 mil milhões de euros]".

Os três projetos que deverão duplicar o envolvimento do Banco Mundial em Angola têm o valor de 500 milhões na área do fornecimento de água, 320 milhões para projetos de apoio social e mais 500 milhões para operações no desenvolvimento de políticas económicas, segundo a informação veiculada.