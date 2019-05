Banco Mundial prevê crescimento de 3,9% da economia timorense em 2019

A economia timorense deverá crescer 3,9% este ano, impulsionada por um aumento dos gastos públicos, após dois anos consecutivos de contração causados pela incerteza política no país, segundo o último relatório do Banco Mundial.

O relatório económico semestral do Banco Mundial, hoje divulgado, prevê que contração dos últimos dois anos, que chegou aos 3,8% em 2017 e aos 07% no ano passado, deverá ser revertida este ano e nos próximos -- a previsão é de um aumento de 4,9% do PIB em 2021 -- impulsionada por mais gastos públicos e maior consumo privado.

"Com a aprovação do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2019 em fevereiro, esperamos que ocorra alguma recuperação económica", disse Pedro Martins, economista chefe do Banco Mundial.