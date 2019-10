Banco público brasileiro impõe censura a projetos de centros culturais - Imprensa

O banco público brasileiro Caixa Económica Federal começou a aplicar este ano um sistema de censura prévia a projetos realizados nos seus centros culturais, por todo o Brasil, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com este diário brasileiro, que ouviu funcionários da Caixa Cultural - programa da Caixa Económica Federal que funciona em sete capitais estaduais do Brasil -, as novas regras exigem pormenores do posicionamento político dos artistas, o seu comportamento nas redes sociais, a par de outras exigências de caráter polémico, sobre as obras em exibição, como "manifestações contra a Caixa e contra Governo".

Estas informações devem constar de relatórios internos, avaliados pela Caixa Cultural estatal, etapa que antecede a autorização da aprovação dos projetos culturais, antes da sua entrada em cartaz.