Bancos que emprestaram 'dívida secreta' a Moçambique querem receber em função do crescimento da economia

Por Lusa | 15:39

Os bancos que negociaram os empréstimos secretos para duas empresas públicas de Moçambique propuseram ao Governo reestruturar a dívida, ligando os pagamentos ao desempenho económico do país, seguindo a proposta dos detentores de dívida pública.

De acordo com a edição de hoje do Wall Street Journal (WSJ), que em abril de 2016 noticiou pela primeira vez a existência de empréstimos avalizados pelo Estado moçambicano à revelia das contas públicas, os bancos propõem que seja emitida nova dívida e que os pagamentos dos juros estejam indexados ao desempenho da economia de Moçambique.

"A reestruturação propõe a troca do empréstimo por uma nova dívida, com o pagamento dos juros ligado ao futuro desempenho económico de Moçambique", escreve o jornal, citando uma pessoa não identificada, mas com conhecimento das negociações.